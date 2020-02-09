انفجار قوي قرب ثكنة عسكرية جنوب الجزائر

أفادت وسائل إعلام جزائرية بوقوع ​انفجار​ قوي، بالقرب من ثكنة عسكرية في منطقة تيمياوين ببرج باجي مختار في أقصى ​الجنوب​ ​الجزائر​ي، قرب الحدود مع مالي.

ورجحت مصادر أمنية في الجزائر أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي، حيث أنه وقع في محيط ثكنة تابعة للقوات العسكرية، وأن دوي الانفجار سمع من بعيد، لكن التقارير لم تتحدث عما إذا كان قد أسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.