أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية للشؤون الفضائية، أحمد حسيني عن "تمكن الصاروخ سيمورغ من حمل القمر الصناعي ظفر إلى الفضاء، لكنه لم يستطع بلوغ السرعة المطلوبة التي تمكنه من استقرار القمر الصناعي على المدار المحدد حول الأرض"، موضحاً انه سيتم "العمل على تطوير القمر الصناعي من أجل عمليات الإطلاق المقبلة".
هذا وخططت السلطات الإيرانية لإيصال القمر الصناعي إلى مدار حول الأرض على علو يبلغ 530 كيلومترا.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الإيرانية: لم نتمكن من إيصال قمر ظفر الصناعي للمدار المطلوب حول الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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