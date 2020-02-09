هبوط اضطراري لطائرة أردنية في الكويت بسبب خلل فني

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، في بيان، أن "برج المراقبة تلقى بلاغا عن وجود خلل فني في ​طائرة​، طالبت بالهبوط في ​مطار الكويت الدولي​، و​الطيران المدني​ اتخذ الإجراءات اللازمة، حيث هبطت الطائرة بسلام في أرض ​المطار​".

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