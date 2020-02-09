رئيس إتحاد إفريقيا: للوقوف أمام محاولات تأجيج النزاعات بأفريقيا

دعا رئيس جنوب إفريقيا ورئيس الإتحاد الإفريقي الجديد، سيريل رامافوسا، دول القارة السمراء إلى الوقوف أمام محاولات تأجيج النزاعات فيها من الخارج.
وأشار رامافوسا في كلمته أمام قمة دول الاتحاد الإفريقي المنعقدة أديس أبابا، إلى أنه "تقع علينا جميعا مهمة بناء إفريقيا سلام وازدهار. علينا أن نتخذ خطوات لمنع دول تقع خارج حدود قارتنا من تأجيج نزاعات في إفريقيا وإشعال حروب بالوكالة".
وتسلم رامافوسا رئاسة الاتحاد الإفريقي من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أساس آلية التداول. وشكر رئيس جنوب إفريقيا نظيره المصري "على الطريقة المتميزة والعمل الشاق الذي قام به خلال ترؤسه الاتحاد الإفريقي".
وحدد رامافوسا هدفين أساسيين لرئاسته، هما "تسوية النزاع في ليبيا، قضية إقليمية يجب حلها بجهود الأفارقة أنفسهم، وتنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان بشكل نهائي".
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