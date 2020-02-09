تبون يحث الأمم المتحدة على سرعة تعيين مبعوث لقضية الصحراء الغربية

أكد ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​ انه "راسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منذ أيام لتشجيعه على التعجيل في تعيين مبعوثه الشخصي والشروع في إعادة إطلاق مسار تسوية مسألة الصحراء الغربية"، مشيراً الى ان "مسألة الصحراء الغربية لم تعرف بعد طريقها إلى التسوية، بالرغم من أن منظمة ​الأمم المتحدة​ تعكف منذ سنوات طوال بدعم من منظمتنا القارية على تطبيق مراحل خطة للتسوية المرسومة لقضية الصحراء الغربية المبنية على أساس حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في ​تقرير​ مصيره"، داعياً في هذا الإطار إلى "بذل جهود صادقة وبنية حسنة في سبيل البحث عن حل لقضية تصفية الاستعمار الوحيدة التي تبقى معلقة في ​أفريقيا​ وهو حل يضمن حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه بما يتماشى وقرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة".

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