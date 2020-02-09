الصحة المصرية: لا صحة لوجود حالة كورونا فى حميات طنطا

أكد المتحدث باسم ​وزارة الصحة المصرية​ خالد مجاهد، "أنه لا صحة لوجود حالة كورونا فى حميات طنطا، وأن الشاب العائد من ​السعودية​، الذى تم علاجه فى ​مستشفى​ بحميات طنطا لم يتم عزله، وهو مصاب بارتفاع درجة الحرارة ونزلة برد، وتم علاجه"، مشدداً على ان "كل ما نشر حول وجود عزل او إصابة "كورونا" غير صحيح على الإطلاق، ولا يوجد اى ​حالات​ اشتباه ب​فيروس كورونا​ داخل مصر"، لافتاً الى ان "بلاده على أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ".

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