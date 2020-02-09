السلطات الأميركية:22 مليون مصاب و12 ألف حالة وفاة بسبب وباء الإنفلونزا

أشارت ​السلطات الأميركية​ أن هذا الموسم، حصد وباء ​الإنفلونزا​ 22 مليون إصابة و12 ألف حالة وفاة.

ويلاحظ أن هذا الوباء في ​الولايات المتحدة​ لم يحدث منذ فترة طويلة، ووفقا لمراكز السيطرة على ​الأمراض​ في الولايات المتحدة، هذا العام، تهيمن أنفلونزا " В"، التي عادة ما تكون أقل انتشارا وشيوعا، بالإضافة إلى فيروس "H1N1" الوبائي الموسمي الذي يسبب المرض، المعروف أيضا باسم أنفلونزا الخنازير.

ويشار إلى أن الفيروس قد عبر بالفعل المحيط ووصل إلى ​أوروبا​، ففي أوروبا تم الإبلاغ عن 26 حالة وفاة بسبب الأنفلونزا من نوفمبر 2019 إلى فبراير 2020.