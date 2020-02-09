قتلى وجرحى من قوات الجيش المصري جراء هجوم ارهابي في سيناء

أفاد تلفزيون "الجزيرة" عن سقوط قتلى وجرحى من قوات ​الجيش المصري​ جراء هجوم على كمين ​عسكري​ جنوب مدينة الشيخ زويد في شمال ​سيناء​.

وأوضح التلفزيون إلى أن "عدداً كبيراً من سيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الهجوم جنوب الشيخ زويد وسط قصف جوي من جانب الجيش وقطع للاتصالات".

ويأتي هجوم اليوم بالتزامن مع تاريخ انطلاق العملية العسكرية الشاملة للجيش المصري في سيناء قبل سنتين في 9 فبراير 2018.