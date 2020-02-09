"لا تسافر".. سيارا تضرب بقوة في بريطانيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty العديد من الرحلات ألغيت في مطار هيثرو

وأرسلت ما لا يقل عن 10 شركات سكة حديد في بريطانيا تحذيرات "لا تسافر"، وأبلغ ما يقرب من 20 شركة أخرى الركاب بأن يتوقعوا حدوث تأخير، حيث من المتوقع أن تتسبب الرياح القوية الأحد في إتلاف الأسلاك الكهربائية واعتراض أطراف أشجار مكسورة وغيرها من الحطام مسارات القطارات.

وقرر مطار هيثرو في لندن والعديد من شركات الطيران دمج الرحلات لتقليل عدد الرحلات التي سيتم إلغاؤها جراء الرياح العاتية، فيما عرضت الخطوط الجوية البريطانية إعادة حجز العملاء للرحلات الداخلية والأوروبية خارج مطارات هيثرو وغاتويك ولندن سيتي.

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وجاء ذلك بينما ألغت خطوط فيرجن الجوية بعض الرحلات الجوية.

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وكان من المفترض أيضًا أن تجلب العاصفة التي أطلق عليها مكتب الأرصاد الجوية اسم (سيارا)، أمطارًا غزيرة، ما دفع المكتب إلى إصدار 22 تحذيرًا بفيضانات طارئة و149 إنذارًا بمراقبة الفيضانات.

وقام هامبر بريدج بالقرب من هال في شمال إنجلترا بتقييد حركة المرور بسبب الرياح العاتية، وحظر الشاحنات ذات الجوانب العالية وشاحنات وحافلات أخرى.

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و في نفس السياق، أجبرت الأمواج العالية في البحر الإيرلندي شركات العبارات على إلغاء العديد من الرحلات، كما جرى إلغاء سباق 10 كيلو في لندن كان من المتوقع أن يجذب 25 ألف عداء.