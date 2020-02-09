دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين تفوق عدد وفيات سارس

شنغهاي/بكين (رويترز) - قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين صباح يوم الأحد إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في بر الصين الرئيسي وصل إلى 811 بنهاية يوم السبت الثامن من فبراير شباط وهو ما يفوق عدد الوفيات التي نجمت عن تفشي سارس بين عامي 2002 و2003.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات أمس السبت وصل إلى معدل قياسي جديد في يوم واحد وهو 89 حالة ليفوق بكثير من أودت متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) بحياتهم وعددهم 774.

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ووقعت 81 من بين وفيات أمس في إقليم هوبي بوسط الصين حيث تتركز أغلب حالات الإصابة بينما شهدت الوفيات في ووهان عاصمة الإقليم، التي شهدت أول ظهور للمرض، تراجعا نادرا.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة أول تراجع أمس السبت منذ الأول من فبراير شباط إذ انخفضت لما دون الثلاثة آلاف مسجلة 2656 حالة من بينهم 2147 في إقليم هوبي.

وأظهرت بيانات لجنة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين بلغ 37198 شخصا.

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(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)