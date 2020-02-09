شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة مع أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/8/2019.

ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) إلى اتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 18مليون و996 ألف و69 دولاراً أمريكياً كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع المتمثلة فى تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذها، وإلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية، مما يحسن من تنافسيتهم وتؤدى إلى زيادة فرص العمل، والمبيعات إلى الأسواق المحلية والتصدير، وزيادة الأرباح.

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كما تهدف إلى دعم تطوير النظام البيئى للمرحلة الأولية للاستثمار فى الأعمال من خلال المساعدة الفنية لأصحاب المصلحة، بما فى ذلك هيئات الحكومة المصرية، ودعم خدمات تطوير الأعمال من خلال الخدمات غير المالية مثل تحسين الوصول إلى المعلومات، وتعزيز فرص الاستثمار، والوصول إلى الأسواق المحليـة والدوليـة بما في ذلك أنشطـة ترويـج الصادرات، وتشجيع التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، والدخول في اتفاقيات التجارة التفضيلية، وتحفيز إضفاء الطابع الرسمي.