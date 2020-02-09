شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحيل اتفاقية مع الصين بـ300 مليون يوان إلى اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اتفاقيتين إلى اللجان النوعية لدراستهما، حيث أحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة ومكتب اللجنة الاقتصادية قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019. ووفقا للاتفاقية تقدم حكومة الصين منحة لا ترد إلى مصر بمبلغ 300 مليون يوان صينى تستخدم فى تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقا. Advertisements كما أحال إلى اللجنة الاقتصادية قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق عرضي 4 ( ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء ) وتعديل اتفاقية القرض الأول المعقود بتاريخ 13 مارس 2018 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.

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