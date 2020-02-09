شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان عن غياب النواب: "حزين .. ولسة قارىء مقالين عن عدم الحضور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تغيب النواب عن حضور الجلسات العامة للبرلمان، قائلاً: "الأمر محزن، لسة قارىء مقالين عن عدم حضور أعضاء البرلمان".

وأضاف "عبد العال"، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، التى شهدت مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، "فجأة بيكون هناك حضور للنواب وفي أوقت تانية لا يتواجدون في القاعة الرئيسية"، متابعا: "عندما يكون هناك أمر هام، تجد الحضور كامل، لكن بمجرد أن تنتهي لا يتواجد الأعضاء".

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يذكر أن مجلس النواب شهد خلال الجلسة العامة اليوم الموافقة علي مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاثار، ومشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل الاستهلاكي في مجموعهم.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، نهائيا علي مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والذي بموجبه يضمن وزير المالية الشركة القابضة لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.