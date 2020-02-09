شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على قرارى مجلس محافظى البنك الدولى بشأن زيادة رأس المال المصرح به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقمي 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، و664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك، والصادرين بتاريخ 1 /10 /2018، وعلى أداتى اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.

جاء ذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن الاتقاقية، وجاء بالتقرير أن ذلك القرار يأتى في إطار الحفاظ على مكانة مصر على الصعيد الدولى، ويتضمن اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المقررة لها.

وتبلغ إجمالي زيادة رأس المال المصرح به في البنك الدولى 200 مليون دولار، وحصة مصر من هذه الزيادة نحو 26% يسدد منها نحو 6%، والباقى على 5 سنوات، وإجمالي الزيادة الاختيارية نحو 149 مليون دولار.

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وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، في مجموعه، وقرر إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ويستهدف مشروع القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.