شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على اتفاقية مع لاتفيا للإعفاء المتبادل لحاملى التأشيرات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17/10/2019 ، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

وتشمل الاتفاقية إعفاء مواطني كل من الدولتين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية من الحصول على تأشيرة دخول لأراضي الدولة الأخرى، وذلك من خلال السماح لهم بالدخول، والخروج، والعبور- من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية – والإقامة في أراضي الطرف الآخر لمدة لا تتعدى 90 يوماً خلال أي 180يوماً.

وكذلك استدامة وتسهيل زيارات كبار المسئولين من البلدين كأحد أهم الأدوات الدولية المتعارف عليها لتعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك السماح لمواطني جمهورية مصر العربية من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية ومواطني جمهورية لاتفيا من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية بالدخول، والخروج، والعبور، والإقامة في أراضي الطرف الآخر لمدة لا تتعدى 90 يوما ً خلال أي 180يوماً.

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كما أن الاتفاق يمكن لمواطني جمهورية مصر العربية الذين يتم إلحاقهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية أو بالمنظمات الدولية في أراضي جمهورية لاتفيا، ويحملون جوازات سفر دبلوماسية سارية ، ومواطني جمهورية لاتفيا الذين يتم إلحاقهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية أو بالمنظمات الدولية في أراضي جمهورية مصر العربية، ويحملون جوازات سفر دبلوماسية سارية ، الدخول والإقامة في أراضي الطرف الآخر بدون تأشيرة دخول، طوال مدة إلحاقهم .

وكذلك يمكن لأعضاء أسر الأشخاص الذين يتم إلحاقهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية أو بالمنظمات الدولية والذين يقيمون معهم، ويحملون جوازات سفر دبلوماسية سارية ، الدخول والإقامة في أراضي الطرف الآخر بدون تأشيرة دخول، طوال مدة إلحاق هؤلاء الأشخاص .