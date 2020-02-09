عبد العال: عرض "الإدارة المحلية" بالجلسات القادمة.. وقد يعود للجنة مرة أخرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية مجدول على أجندة البرلمان، وسيعرض فى الجلسات القادمة، وقد ينتهى القرار إلى إعادته مرة أخرى للجنة الإدارة المحلية للاستماع لمزيد من الآراء والمناقشة، مؤكدا أن القانون سيتم مناقشته فى الوقت المناسب، ولن يتم مناقشته إلا برضاء كل أعضاء المجلس ورضاء الشارع.
وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أنه شارك أمس فى لقاء مع 16 رئيس برلمان عربى، وكان معه رئيس وزراء الأردن، وتناقشنا حول الموضوعات الحيوية، وما هو الأهم الانتخابات التشريعية والمحلية، وتابع:" وكانت الإجابة المحليات لأنها تهم كل بيت، ولأنها المدرسة التى يتدرب فيها الاعضاء، لو أن عضو عمل 6 سنوات عضو مجلس محلى، وجاء عضوا بمجلس النواب سيكون بالتاكيد خامة مختلفة عن العضو اللى بيجى البرلمان مباشرة".
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة رقم 4 من مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، التى تجيز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
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