شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: عرض "الإدارة المحلية" بالجلسات القادمة.. وقد يعود للجنة مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية مجدول على أجندة البرلمان، وسيعرض فى الجلسات القادمة، وقد ينتهى القرار إلى إعادته مرة أخرى للجنة الإدارة المحلية للاستماع لمزيد من الآراء والمناقشة، مؤكدا أن القانون سيتم مناقشته فى الوقت المناسب، ولن يتم مناقشته إلا برضاء كل أعضاء المجلس ورضاء الشارع.

وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أنه شارك أمس فى لقاء مع 16 رئيس برلمان عربى، وكان معه رئيس وزراء الأردن، وتناقشنا حول الموضوعات الحيوية، وما هو الأهم الانتخابات التشريعية والمحلية، وتابع:" وكانت الإجابة المحليات لأنها تهم كل بيت، ولأنها المدرسة التى يتدرب فيها الاعضاء، لو أن عضو عمل 6 سنوات عضو مجلس محلى، وجاء عضوا بمجلس النواب سيكون بالتاكيد خامة مختلفة عن العضو اللى بيجى البرلمان مباشرة".

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