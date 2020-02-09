شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للانتخابات" تتلقى نتائج تصويت الخارج من وزارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج فى إرسال أوراق العملية الانتخابية لتصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، إلى وزارة الخارجية، والتى تقوم الأخيرة بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، عقب أن يصلها أرواق الانتخابات من كافة الدول التى جرت فيها عملية الاقتراع.

ومن المتوقع أن يصل لوزارة الخارجية اليوم كافة الأرواق، حيث تقوم البعثات بإرسال الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم ونماذج محاضر الفرز، برقيا لوزارة الخارجية والتى ترسلها للجنة متابعة وتلقى أوراق العملية الانتخابية من اللجان الانتخابية فى الخارج لتبدأ فى إعداد محضر الفرز المجمع لكل دائرة.

وخلال الساعات القليلة المقبلة ترسل وزارة الخارجية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات هذه الأوراق لتجميعها على نتائج الداخل، وإعلان النتائج مجمعة فى النهاية بعد انتهاء عملية الاقتراع فى الداخل.

وشهدت عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا، انتظام التصويت على مستوى كافة الدولة، ومرت دون وجود معوقات أو شكاوى بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.

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وجرت الانتخابات على مستوى اللجان الفرعية بالسفارات والبالغ عددها 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة.

فى سياق متصل استأنفت اليوم الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الداخل، على أن يبدأ الصمت الانتخابى غدا الاثنين قبل انطلاق عملية الاقتراع والتى تجرى يومى الثلاثاء والأربعاء 11 و12 فبراير الجارى.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الجارى، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح فى 8 يناير.

وجرت الانتخابات فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية فى الداخل يوم 9 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير، وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.