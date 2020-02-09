"Skywalk" تطلق أول مشروعاتها العقارية في مصر باستثمارات 8 مليارات جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلقت شركة "Skywalk" للتشييد والتطوير العقاري مشروعها الأول بالسوق المصري بالسادس من أكتوبر، بالمنطقة الواقعة في تقاطع محور 26 يوليو بالطريق الصحراوي وباستثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه على مساحة 280 ألف متر مربع، وبشراكة مجموعة من كبار المستثمرين العرب والأجانب.

وقال خالد راسخ رئيس مجلس إدارة شركة Skywalk، في بيان اليوم الأحد، إن مشروع Skywalk هو بكورة مشروعات الشركة التي تحمل نفس الاسم.

وأضاف أن الشركة المشروع منذ فترة قليلة في السوق المصري وتم فتح باب الحجز في المرحلة الأولى من المبانى الإدارية" business park " والي تم تصميمها بشكل مختلف حتى تناسب طبيعة الشركات المختلفة، ويجعل جميع النماذج ذات خصوصية منفردة عن غيرها لكي يمنح للشركات المزيد من الخصوصية في العمل.

وقال راسخ إن مشروع Skywalk يستهدف أن يكون قلب عاصمة مصر السياحية الجديدة، بسبب قربه من المتحف المصري الكبير ومدخل مدينة الشيخ زايد بالإضافة الى قربه من مطار سفنكس الدولي.

وأوضح راسخ أن مشروع Skywalk يضم بداخله فندق سياحي تديره شركة عالمية كبرى في مجال تشغيل الفنادق، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم الفاخرة.

وذكر البيان أن Skywalk يمتد على مساحة 280 ألف متر مربع ويتضمن مباني إدارية وفندق عالمي وشقق فندقية ومجموعة خدمات ترفيهية.