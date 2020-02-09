"الصلح خير".. جلسة تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أنهت أجهزة الأمن بالجيزة خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز منشأة القناطر، شمال المحافظة. وعقدت قوات الأمن جلسة صلح أنهت خصومة ثأرية بين عائلتي "أبو هاشم" و"بيومى"، بقرية نكلا. وحضر الجلسة قيادات أمنية وتنفيذية وشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين، وتعاهد الطرفان على الصلح ونبذ الخلافات.

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