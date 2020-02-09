جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح أبرز مجهودات رجال الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الأسبوع الماضي؛ فى مجال حملات الإدارة العامة للمرور بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ والأمن السياحي. كما تضمن الفيديو جهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى (التموين والتجارة،شرطة الكهرباء،مباحث الضرائب والرسوم،مباحث الأموال العامة).

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