إيران تعلن فشل إطلاق القمر الصناعي "ظفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت السلطات الإيرانية، فشل عملية إيصال القمر الصناعي "ظفر" إلى المدار المطلوب، الذي كان من المقرر أن يعمل في إطار برنامج جديد تعتبره الولايات المتحدة ستارًا لتطوير صواريخ باليستية.
وقال المتحدث باسم شؤون الفضاء في وزارة الدفاع الإيرانية سید أحمد حسیني، حسبما ذكرت وكالة الإذاعة والتلفزيون الرسمي اليوم الأحد، "لم تنجح عملية إيصال القمر الصناعي "ظفر" إلى المدار المطلوب".
وأكد أن "عملية الإطلاق كانت ناجحة وسنجري تعديلات لعمليات الإطلاق المقبلة".
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