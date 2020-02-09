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الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين

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  قال تجار أوروبيون يوم السبت إن الديوان المهني للحبوب بالجزائر طرح مناقصة دولية لشراء قمح طحين للتوريد من مناشئ خيارية.

 

طلبت المناقصة كمية اسمية قدرها 50 ألف طن، لكن الجزائر تشتري عادة في مناقصاتها أكثر بكثير من القيمة الاسمية المطلوبة.

 

والموعد النهائي للمناقصة هو يوم الاثنين العاشر من فبراير شباط، على أن تظل العروض سارية حتى الثلاثاء 11 فيفري .

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والقمح مطلوب للشحن على فترتين من الدول الرئيسية الموردة، وهما من الأول من أفريل حتى 15 من الشهر ومن 16 حتى 30 من نفس الشهر.

 

وفي حال كان المنشأ من أمريكا الجنوبية يكون الشحن بين الأول والخامس عشر من مارس وبين 16 و31 من نفس الشهر.

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