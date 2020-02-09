ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في تايلاند إلى 29 قتيلًا

أعلنت السلطات في تايلاند، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في مركز تجاري بمدينة "ناخون راتشاسيما" شمال شرقي البلاد إلى 29 قتيلًا و58 مصابًا وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكانت الشرطة أعلنت أنها تمكنت من قتل الجاني بعد 12 ساعة من المواجهة، وهو جندي يدعى جاكرابانت توما (32 عاما)، حيث كان قد سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة، وقتل في البدايةقائده، وشخصين آخرين، ثم فر بواسطة سيارة عسكرية، ليدخل لاحقا إلى المركز التجاري، ويطلق النار بشكل مكثف على الحاضرين أمس السبت.
وأعلن رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، في وقت سابق من اليوم، أن مطلق النار كان يعاني من مشاكل شخصية مرتبطة ببيع منزل.
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