أعلن سلاح الجو الإيراني، مساء أمس السبت، عن إعداد خطة لتصنيع مقاتلات حربية مقاتلة "شبح" لا يمكن لأجهزة الرادار رصدها، وفقاً لسبوتنك.
وقال قائد سلاح الجو الإيراني، أمير نصير زاده، "أسطولنا الجوي لا يستطيع الاختفاء عن رصد الرادارات، إلا أن خططا جديدة تم وضعها ويجري تنفيذهاحاليا لتصنيع مواد تجتذب موجات أجهزة الرادار لتستطيع طائراتنا الاختفاء"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأضاف: "نعمل على تصنيع طائرات جديدة تكون تصاميمها بشكل تستطيع الاختفاء عن أجهزة الرصد والمراقبة"، مشيرا إلى أنه تم تصنيع 10 مقاتلات "كوثر" محلية الصنع لغايةالآن، وستشارك ثلاث منها في الاستعراض العسكري الخاص بيوم الجيش في الـ17 من أبريل القادم.
ولفت القائد العسكري إلى "إحراز بلاده تقدما في مشروع تصنيع صواريخ كروز جوية"، معربا عن أمله "بإزاحة الستار عنه في العام المقبل الذي يبدأ في 21 مارس".
كما أشار إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية يعمل حاليا على تنفيذ مشاريع عديدة تعتمد تصنيع أسلحة ذكية وعالية الدقة للغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الجو الإيراني يكشف عن خطة "الشبح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.