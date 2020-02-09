كوريا الجنوبية تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 27 شخصًا.

وذكرت وكالة "يونهاب" الرسمية، اليوم الأحد، "ارتفاع عدد إجمالي الحالات المصابة بفيروس

كورونا الجديد في كوريا الجنوبية إلى 27 حالة مؤكدة".

في سياق متصل، أصبحت كوريا الشمالية الدولة رقم 29 التي يظهر فيها فيروس كورونا، عقب تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس،

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ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم التأكد من إصابة مواطنة كورية شمالية قادمة من الصين بفيروس كورونا.

ولم تذكر أي تفاصيل عن كيفية دخول السيدة للبلاد، خاصة أن كوريا الشمالية من أوائل الدول التي أغلقت حدودها مع الصين لاحتواء أزمة الفيروس.

وفقاً لسبوتنك.