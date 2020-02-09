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الإنفلونزا يستعر في الولايات المتحدة

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 في حين انشغال العالم بأسره في الوباء الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا في الصين، فإنه في الولايات المتحدة يستعر وباء الإنفلونزا، حيث سجل هذا الموسم حوالي 22 مليون مصاب و 12 ألف حالة وفاة بسببه، وفقاً لسبوتنك.

ويلاحظ أن هذا الوباء في

الولايات المتحدة لم يحدث منذ فترة طويلة. ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، هذا العام، تهيمن أنفلونزا " В"، التي عادة ما تكون أقل انتشارًا وشيوعًا، بالإضافة إلى فيروس "H1N1" الوبائي الموسمي الذي يسبب المرض، المعروف أيضًا باسم أنفلونزا الخنازير.

ويشار إلى أن الفيروس قد عبر بالفعل المحيط ووصل إلى أوروبا، ففي أوروبا تم الإبلاغ عن 26 حالة وفاة بسبب الأنفلونزا من نوفمبر 2019 إلى فبراير 2020، وفق موقع "tsargrad".

بينما لم يصل الفيروس بعد إلى روسيا، ولكن هناك العديد من المدارس التي تخضع الآن للحجر الصحي في العديد من المناطق.

 

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