الإمارت تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت الإمارات شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا بعد تلقيها العلاج، وفقاً لسبوتنك.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الحالة تعافت من الإصابة وتنتمي للعائلة الصينية التي كان قد تم الإعلان عن إصابتها بالمرض نهاية الشهر الماضي حيث تماثلت الجدة واسمها ليو يوجيا "73 عامًا" للشفاء وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية.

وشكرت المصابة دولة الإمارات، فيما قال القنصل

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العام الصيني في الإمارات قائلة إن "ما أظهرته دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا من تعاضد وتكاتف مع جمهورية الصين الشعبية في مواجهة هذا المرض جسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومتانتها".

وأعلن الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع

الصحة العامة، أن "جميع الفحوصات التي أجريت للسيدة الصينية أظهرت شفاءها وخلوها التام من المرض".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان وعزل هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.