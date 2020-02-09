إيران تفشل للمرة الثالثة في إطلاق قمر اصطناعي

فشلت إيران مجددا، اليوم، في إيصال قمر اصطناعي إلى الفضاء، وذلك بعد أن أجرت طهران محاولتين فاشلتين على الأقل العام الماضي لإطلاق قمر صناعي. كان وزير إيراني قال في وقت سابق: إن طهران ستطلق قمرا صناعيا، الأحد، في إطار برنامج جديد تعتبره الولايات المتحدة ستارا لتطوير صواريخ باليستية. تقول الولايات المتحدة: إن التكنولوجيا الباليستية طويلة المدى المستخدمة لوضع الأقمار الصناعية في مدارها يمكنها أن تستخدم أيضا لإطلاق رؤوس نووية، فيما تنفي طهران أن تكون أنشطتها المتعلقة بالأقمار الصناعية تغطية على تطوير صواريخ، وتقول إنها لم تسع أبدا لامتلاك سلاح نووي. كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشفت، مؤخرا، عن استغلال إيران الفوضى المستمرة في العراق لبناء ترسانة خفية من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في العراق، وذلك كجزء من جهد متزايد لمحاولة تخويف الشرق الأوسط وتأكيد قوتها، وفقا لمسؤولين في الاستخبارات والجيش الأمريكي.



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