شاهد بالفيديو.. الإمارات تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 فبراير 2020 07:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها العلاج اللازم منذ دخولها إلى المستشفى في دولة الإمارات.

وذكرت الوزارة أن الحالة التي تعافت من الإصابة تنتمي للعائلة الصينية التي كان قد تم الإعلان عن إصابتها بالمرض نهاية الشهر الماضي، حيث تماثلت الجدة واسمها ليو يوجيا “73 عاما” للشفاء وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية.

ورافقت وكالة أنباء الإمارات “وام”، لي شيوي هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، والدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الصحة العامة، خلال زيارتهما اليوم للسيدة الصينية لتقديم التهنئة لها على تعافيها التام من المرض.

وأعربت ليو يوجيا عن شكرها و تقديرها لدولة الإمارات على الرعاية و الاهتمام الكبير الذي حظيت بها منذ دخولها المستشفى، مشيرة إلى أنها حصلت على رعاية صحية فائقة ودعم كبير من أعضاء الكادر الطبي في المستشفى.

وقالت إن “ما قدمته دولة الإمارات لها و جميع أفراد العائلة يجسد مدى الرعاية التي يحظى بها كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة”، معربة عن سعادتها الكبيرة بزيارة القنصل الصيني وممثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات وتقديم التهنئة لها على شفائها.

من جانبه، قال لي شيوي هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، في تصريح لـ”وام” إن ما أظهرته دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا من تعاضد وتكاتف مع جمهورية الصين الشعبية في مواجهة هذا المرض جسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومتانتها.

و أعرب عن سعادته بشفاء أول حالة مصابة بالمرض في دولة الإمارات و تعافيها التام من الإصابة مشيدا بالرعاية الصحية المتقدمة التي حصلت عليها منذ اليوم الأول لدخولها المستشفى وحتى الإعلان عن تعافيها.

Advertisements

و أثنى على كفاءة النظام الوقائي والاستشفائي بدولة الإمارات .. و أكد أن التعاون والتنسيق بين البلدين يمثل مصدر ثقة و اطمئنان لأفراد الجالية الصينية بالدولة.

من جهته قال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند إنه يسعدنا اليوم الإعلان عن تعافي أول حالة مصابة بفيروس كورونا مشيرا إلى أن جميع الفحوصات التي أجريت للسيدة الصينية أظهرت شفاءها وخلوها التام من المرض.

و شدد على أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات يبرهن على قوة النظام الصحي في الدولة وذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة.

و أشار إلى أنه يتم التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها ويتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

و نوه الدكتور حسين الرند إلى أن تعافي السيدة الصينية يعزز الأمل بشفاء الحالات المكتشفة في الدولة و أكد أن الأمن الصحي و درء المخاطر والجائحات الصحية أولوية وطنية في دولة الامارات وضمن استراتيجيتها لوقاية المجتمع من الأمراض والأوبئة من خلال تعزيز اللوائح الصحية الدولية وتطبيقها في الدولة وتضافر الجهود والتعاون المستدام بين جميع الجهات المعنية في الدولة.