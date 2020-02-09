عاجل.. إيران تفشل في إطلاق القمر الاصطناعي "ظفر" إلى الفضاء

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الأحد، في نبأ عاجل لها، بأن "إيران تفشل في عملية إطلاق قمر الأبحاث الاصطناعي (ظفر) إلى الفضاء".

هذا نقلت وكالة الأناء العالمية "رويترز"، عن مسؤول بوزارة الدفاع الإيرانية قوله: إن "القمر الاصطناعي لم يصل إلى المدار كما كان مخططًا".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد كشف في وقت سابق من اليوم، عن صاروخ بالستي قصير المدى، يمكن أن يحمل محركا من "الجيل الجديد" صمم لوضع أقمار اصطناعية في الفضاء

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وكانت إيران تستعد لإطلاق قمر اصطناعي جديد للمراقبة العلمية، وهو جزء من برنامج سبق أن وصفته الولايات المتحدة بأنه "استفزاز".