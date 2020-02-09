كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار تيار الصدر يهدد علاوي: سنسقط حكومتك في 3 أيام لو وزّرت الحشد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المستشار الأمني للتيار الصدري كاظم العيساوي، مساء اليوم الأحد، تهديد إلى رئيس الوزراء العراقي المكلَّف محمد توفيق علاوي بـ"إسقاطه" في خلال ثلاثة أيام، إذا أقدم على "توزير أشخاص ينتمون لجهات سياسية"، خصوصاً من فصائل الحشد الشعبي.

ومن المفترض أن يقدّم محمد توفيق علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل يوم 2 مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.

هذا وتشهد بغداد ومدن الجنوب العراقي منذ الأول من أكتوبر الماضي، تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.

وذكر المستشار الأمني للصدر، في لقاء مع إعلاميين: أنه "إذا سمع علاوي أنه أعطى لجهة، بالذات الفصائل، وزارة، فسيقلب عليه العراق جحيماً ويسقطه في ثلاثة أيام"، مشددًا على أن التيار الصدري لن يكون جزءا من الحكومة العتيدة بأي شكل من الأشكال.

وأيَّد الصدر تكليف علاوي، رغم رفض المتظاهرين تسميته باعتبار أنّه مقرب من النخبة الحاكمة، وتسبّب موقفه بشرخ في الحركة الاحتجاجية التي كان دعمها منذ بدايتها.

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وحذّر العيساوي من عرقلة ولادة حكومة علاوي، موضحاً أنّه "إذا حدث ضغط ولم تتم الموافقة على حكومته، فسنطوّق المنطقة الخضراء"؛ حيث تقع مقرّات حكومية ودبلوماسية رئيسية، مضيفاً: "غصباً عنهم سيقبلون".

وثمة منافسة سياسية بين الصدر والحشد الشعبي، الذي يضمّ جماعات مسلّحة كانت جزءا من التيار الصدري في السابق قبل أن تنفصل عنه.

وتمّت تسمية وزير الاتصالات الأسبق علاوي، في الأول من شهر فبراير الحالي، وسط توافق بين الأفرقاء السياسيين بعد مفاوضات شاقة على المناصب المؤثرة.

وعلى الرغم من إعلان الصدر تأييده لتكليف علاوي، شدّد العيساوي على أنّ التيار "غير متبن لعلاوي، لكن ما حصل أننا أعطينا عدم ممانعة".

وواجه الصدر انتقادات من قبل المتظاهرين بعدما غيّر موقفه أكثر من مرة، بدءاً بدعم الاحتجاجات، إلى الانتقال للمعسكر الآخر، وصولاً إلى مواجهة أنصاره للمحتجين في النجف والحلة جنوب بغداد ما أدى إلى مقتل ثمانية متظاهرين.

وشدد العيساوي على أن التيار الصدري ليس معارضاً للتظاهرات التي قتل فيها منذ بدايتها نحو 550 شخصاً، إنّما مع "تنظيفها"، حسب تعبيره، موضحاً: "نحن ضد فكرة فض الاحتجاجات، ونحن مع استمرارها لكن مع تنظيفها وتفتيشها"، بعدما قال إنّ هناك من "يُدخل المخدرات" إلى المشاركين فيها، مشدّداً على أن الخط الأحمر الوحيد هو "رمزية السيد مقتدى".