كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: تصعيد ميليشيا الحوثي يُهدد بنسف كل جهود السلام الأممية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء اليوم الأحد، للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إن "استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية يُهدد بنسف كل جهود السلام الأممية"، وحذّرت من استمرار استغلال الحوثيين لالتزام الحكومة الشرعية باتفاق الحديدة والتهدئة، "لتغذية حربها العبثية".

وذكرت الحكومة اليمنية، أن ذلك "يُحتّم على الحكومة الشرعية إعادة النظر في موقفها تجاه اتفاق الحديدة، الذي أصبح غير مجد ويعمل فقط على تشجيع الحوثيين في الاستمرار في حربهم على الشعب اليمني".

وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، أثناء لقائه مجموعة سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن.

هذا واستعرض وزير الخارجية اليمني تطورات تصعيد ميليشيات الحوثي الإنقلابية الأخير في كل من الجوف ونهم ومأرب، واستهدافها لمناطق المدنيين الآمنة بما فيها مخيم النازحين والمستشفيات في مأرب والجوف، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أشار إلى سلسلة انتهاكات حوثية أخرى، من سرقة وعرقلة للعمل الإنساني واستمرار رفض معالجة وضع خزان "صافر" العائم في رأس عيسى.

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وشدد الوزير اليمني على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياته؛ للضغط على ميليشيا الحوثي لإيقاف ممارساتها بحق المنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني.

وطالب الحضرمي، بتحديد القيادات الحوثية المسؤولة عن تلك الانتهاكات وعن عرقلة معالجة وضع خزان "صافر" وعن عرقلة اتخاذ التدابير والإجراءات من قبل مجلس الأمن الكفيلة بردعهم؛ للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين ولتفادي كارثة بيئية خطيرة لا يحمد عقباها.

وفيما يتعلق بتنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، أكد وزير الخارجية اليمني على التزام الحكومة بكل ما عليها من خطوات.

هذا وأعرب سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عن خطورة التصعيد الأخير في نهم والجوف ومأرب، والذي تسبب في سقوط الكثير من الضحايا، وانعكاساته السلبية على مساعي السلام، مؤكدين على أهمية إيقاف التصعيد واتخاذ جميع التدابير اللازمة للعودة إلى مسار السلام الأممي.

وأهابوا بأهمية تنفيذ "اتفاق الرياض" واحترام عمل المنظمات الإنسانية في اليمن، وأهمية التفاعل مع مبادرات معالجة وضع خزان "صافر".