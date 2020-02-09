كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحثون يكتشفون طريقة جديدة لانتقال فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتقد الكثيرون أن الطريقة الأساسية لإنتقال فيروس "كورونا" الجديد من فرد إلى آخر، هي الرذاذ المحمل بالعدوى والذي يخرج من جسد المصاب خلال العطسأو السعال، كشفت دراسة طريقة جديدة ينتقل بها الفيروس القاتل.

هذا واكتشف الباحثون، أنه يمكن لفيروس "كورونا" الانتقال عن طريق البكتيريا المصاحبة لحالات الإسهال، بحسب نتائج البحث المنشورة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

ويأتي ذلك تزامنًا مع تحذير خبراء من أن فيروس "كورونا" قد ينتشر من خلال العيون، وأنه ينبغي للناس (خاصة الأطباء) بذل المزيد من الجهد لحماية أنفسهم.

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وحتى الآن قتل أكثر من 800 شخص وأصيب ما يزيد على 37 ألفًا، منذ ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية منذ شهر ديسمبر الماضي، وانتقلت العدوى إلى عدد من دول العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

ويقول الباحثون: إن "الدراسات المبكرة ركزت على المرضى الذين يعانون من أعراض الجهاز التنفسي، وربما أغفلت تلك المرتبطة بالجهاز الهضمي، لكن 14 حالة من إجمالي 138 حالة في مستشفى ووهان أظهرت أعراض إسهال وغثيان قبل يوم أو يومين من الإصابة".

وذكر أستاذ الرعاية الصحية البيئية بجامعة ساوثامبتون: أن "التقارير المتعلقة ببداية ظهور الفيروس تشير إلى إمكانية انتقاله عبر البراز، وكان الغائط سببًا في انتقال عدوى سارس إلى المئات في أحد المجمعات السكنية في هونغ كونغ عام 2003"، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن".