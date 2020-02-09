كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الإصلاح اليمني يتلقى صفعة من لجنة الخبراء بمجلس الأمن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت لجنة الخبراء في مجلس الأمن الدولي صفعة إلى حزب الإصلاح اليمني الإخواني.

وفي التقرير الأخير الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي، وصفت لجنة الخبراء الدوليين الواقع بشكل صحيح بعيداً عن اللغط الذي حاولت جماعة الإخوان تكريسه وتزييفه وقلب حقائقه، حسبما نقلت متابعة خاصة لـ"اليمن العربي".

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وأثناء زيارة الخبراء الدوليين لليمن وتعز بشكل خاص وجدت الحقيقة على أرض الواقع، وعرفت خطر هذه الجماعة المغلفة بحزب الإصلاح ولامست ذلك الخطر عن قرب.

والملاحظ في التقرير مصطلحات الوصف والتعريفات حيث عرّفت كتائب أبوالعباس بأنها (جهة تابعة للدولة توجد في تعز).

كما نلاحظ وصفها لمليشيات الإخوان بمصطلح (جماعة الحشد الشعبي المسلحة التابعة لحزب الإصلاح)، ووصفت اغتيال الشهيد القائد عدنان الحمادي بمصطلح "اغتيال"، وهذا يؤكد على أن الجريمة سياسية.