كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد يمني: الاختلاف بين المؤتمر والإصلاح يستفيد منه الحوثيين وإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال القائد اليمني لمحور كتاف بمحافظة صعدة اللواء رداد الهاشمي، اليوم الأحد، إن "الاختلاف بين المؤتمر وحزب الإصلاح على السلطة، يدفع ثمنه الشعب ويموت بسببه الآلاف ويستفيد منه الحوثي وإيران".

وتابع اللواء رداد الهاشمي، في تصريحات: "لابد من وقفه صادقة وتشكيل حكومة وطنية وتنازل جميع الأطراف عن مصالحها الخاصة لأجل المصلحة العامة والكف عن استنزاف الشعب والتحالف، موضحاً "أن الوطنية ليست تكرار الأخطاء وإنما معالجتها والاستفادة من الدروس".

وأضاف القائد اليمني لمحور كتاف بمحافظة صعدة: "وليس هناك أحد مستفيد من الصراع الحزب والمستفيد العدو فهو يرتب أوراقه على الأخطاء التي نرتكبها".