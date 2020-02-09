أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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أخبار عاجلة الآن || تظاهرات طلابية في العديد من المحافظات العراقية

انطلقت اليوم الأحد، تظاهرات طلابية في العديد من المحافظات العراقية، للكشف عن المعتدين. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصين تخصص 10.26 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الأحد، أن جميع مستويات الحكومة خصصت ما مجموعه 71.85 مليار يوان (10.26 مليار دولار) حتى ظهر يوم السبت لمكافحة فيروس كورونا. أخبار عالمية عاجلة اليوم || إيران تتعرض لأكبر هجوم سيبراني في تاريخها

تعرضت إيران، أمس السبت، لهجوم إلكتروني شديد أدى إلى قطع الإنترنت، وفقًا لما أعلنه وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي.

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