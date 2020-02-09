كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بن بريك: الإمارات بعثرت أحلام الإرهابيين بالجنوب ودفعت الإصلاح لإعلان الحرب عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني هاني بن بريك، اليوم الأحد، أن "دولة الإمارات العربية المتحدة قامت ببعثرة أحلام الإرهابيين، وتم طرد تنظيم القاعدة بقياداته وأفراده من عدن ولحج وأبين وشبوة وساحل حضرموت".

وقال بن بريك، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": وفي كل ذلك كتب الله لي شرف المشاركة مع القيادة الإماراتية وأبطال الجنوب، وفر الجبناء إلى مأرب والبيضاء، وجن جنون حزب الإصلاح وسخر كل قدراته ضد الإمارات وهاني بن بريك.