كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من تحركات الضفة الغربية "الأحادية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر مبعوث أمريكي إسرائيل، اليوم الأحد، من إعلان سيادتها على أراضي الضفة الغربية دون موافقة واشنطن، متجاهلا الدعوات التي تطالب القوميين المتطرفين داخل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات فورية.

وتتوخى خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، والتي تم الكشف عنها في 28 يناير، أن تحتفظ إسرائيل بمساحات شاسعة من الأرض المحتلة حيث يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة. ولكن مسألة التوقيت فتحت خلافًا نادرًا بين الحلفاء.

ففي البداية تعهد نتنياهو بـ "تطبيق سريع للقانون الإسرائيلي" - ضم فعلي - على الكتل الاستيطانية اليهودية ووادي الأردن، مما أسعد قاعدته اليمينية الدينية قبل الانتخابات الإسرائيلية في 2 مارس، حيث يأمل أن يفوز بولاية خامسة.

ولكنه اضطر إلى التراجع بعد أن أوضح البيت الأبيض أنه يريد إكمال عملية رسم الخرائط بين الولايات المتحدة وإسرائيل - من المحتمل أن تستغرق أسابيع أو أكثر - أولًا.

بينما رفض الفلسطينيون من جانبهم خطة ترامب باعتبارها غير عادلة. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومع دعوة وزير الدفاع نفتالي بينيت وغيره من القوميين الإسرائيليين المتطرفين للتصويت الفوري على مجلس الوزراء على السيادة في الضفة الغربية، تدخل السفير الأمريكي قائلًا، تخضع إسرائيل لإكمال عملية رسم الخرائط من قبل لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة، وأي إجراء أحادي قبل الانتهاء من عملية اللجنة يهدد الخطة والاعتراف الأمريكي.

وصرح لمركز القدس للشؤون العامة (JCPA) "مع نبأ أن الحكومة الإسرائيلية كانت على وشك أن يتم دفعها في اتجاه قد يكون معاكسًا لوجهة نظرنا للعملية، فقد أخبرناهم أين نقف". بينما احتج نتنياهو بموقف البيت الأبيض.

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وصرح فريدمان إنه من غير المرجح أن تكتمل عملية رسم الخرائط قبل 2 مارس، ولكنه أكد على إمكانية التنفيذ حتى لو لم تسفر الانتخابات عن فائز واضح، كما كان الحال في العام الماضي.

ولدى سؤاله عما إذا كانت واشنطن تريد أولًا إقامة حكومة إسرائيلية دائمة - بدلًا من حكومة انتقالية من النوع الذي يرأسه نتنياهو افتراضيًا منذ أشهر - قال فريدمان: "لم نطالب بهذا الطلب".

تعتبر معظم الدول أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في حرب الشرق الأوسط عام 1967 تشكل انتهاكًا للقانون الدولي. ولقد غير ترامب سياسة الولايات المتحدة لسحب هذه الاعتراضات وأثار احتمال ضم إسرائيل إدانات واسعة النطاق.

ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات تجعل دولة المستقبل غير قابلة للحياة، وتستشهد إسرائيل بالاحتياجات الأمنية بالإضافة إلى الروابط التوراتية والتاريخية للأرض التي بنيت عليها.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أي خطوة أحادية الجانب مرفوضة سواء اتخذت قبل الانتخابات أو بعدها". مضيفًا "لا يمكن إنشاء حقائق على الأرض ولن تصبح أبدًا حقيقة واقعة".

وأضاف أبو ردينة "الشيء الوحيد الذي يمكن أن نقبله هو الخريطة الفلسطينية على حدود عام 1967".