كورونا يحصد ضحايا جدد في الصين.. 811 حالة وفاة و37 ألف مصاب

مازال فيروس كورونا يحصد ضحايا جدد في الصين، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات، اليوم الأحد، إلى 811 شخصا، بينما بلغت عدد الاصابات المؤكّدة بالفيروس في الصين 37 ألفاً.

وكشفت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الوباء أصاب حتى اليوم 37 ألفاً و198 شخصاً في الصين القاريّة (خارج هونغ كونغ وماكاو)، أي ما يزيد عن 2600 إصابة جديدة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وأضافت اللجنة ذاتها، أنّ عدد الذين حصد الفيروس أرواحهم في البلاد بلغ 811 شخصاً، مشيرة إلى أنّ الساعات الـ24 الماضية سجّلت وفاة 89 شخصاً، غالبيتهم العظمى في هوبي، هذه المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر شهر دجنبر.

وفيما يخص الوفيات الثماني الجديدة فسجلت في مدن تقع خارج مقاطعة هوبي.

Advertisements

وخارج الصين القاريّة توفّي حتى اليوم شخصان فقط بالفيروس، أحدهما في الفيليبين والآخر في هونغ كونغ.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أنّ عدد الإصابات الجديدة التي تسجّل يومياً في الصين أصبح “في حالة استقرار”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ هذا لا يعني بالضرورة أنّ الوباء تجاوز مرحلة الذروة.

ويستمر الوباء في الانتشار في جميع أنحاء العالم، إذ تأكد لحدود الساعة إصابة أكثر من 320 شخصاً في حوالي ثلاثين دولة ومنطقة.