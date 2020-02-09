هبوط اضطراري لطائرة أردنية في الكويت

وأضافت الإدارة، في بيان اليوم الأحد، أن برج المراقبة تلقى بلاغا عن وجود خلل فني في طائرة، طالبت بالهبوط في مطار الكويت الدولي.

وأوضح البيان أن الطيران المدني اتخذ الإجراءات اللازمة، حيث هبطت الطائرة بسلام في أرض المطار.