الدفاع المدني ينقذ 'بنغلاديشياً' حاول الانتحار في كربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، عن إنقاذ عامل بنغلاديشي حاول الانتحار في محافظة كربلاء. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ عامل يحمل الجنسية البنغلاديشية حاول رمي نفسه من اعلى فندق كربلاء الدولي في شارع ميثم التمار، بدافع الانتحار".



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