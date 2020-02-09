حمار يستقل قطار ركاب في مصر.. ماذا حدث ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

شهد قطار ركاب كان قادما من الأقصر ومتجها إلى مركز نجع حمادي شرق مصر حدثا غير عادي، حينما استقله حمار مما أثار خلافا بين الحاضرين وصاحب الحيوان، الذي هدد بالانتحار.



وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي صورة أثارت سخرية واسعة بين النشطاء تظهر حمارا وهو يستقل قطار ركاب كان يسير على أراضي محافظة قنا من الأقصر إلى مركز نجع حمادي.

والتقط الركاب صورة الحمار بعدما ربطه صاحبه في أحد الأعمدة الحديدية داخل العربة الأخيرة، مستنكرين انعدام الرقابة على قطارات الركاب والتغافل عن اصطحاب الحيوانات وسط الركاب دون تطبيق الغرامات المقررة، ومن أن أي شخص يستطيع نقل ممنوعات من المحطات.

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وأثارت الصورة سخرية العديد من المعلقين عليها، خاصة كيف سمح الكمسري بصعود الحمار إلى القطار في ظل وجود فرد أمن لم يقم بمنع صاحبه من ذلك.

ولاحقا أوضحت شرطة النقل والمواصلات المحلية أنها تلقت بلاغا يفيد بأن أحد المواطنين، وهو عامل مقيم في قرية المريس التابعة لمحافظة الأقصر، استقل قطار الركاب رقم 748، وبصحبته حمار قام بشرائه.

وعقب صعوده للقطار تصدى له عدد من الكمسارية وطالبوه بالنزول إلا أنه رفض الانصياع لهم، مهددا إياهم بإلقاء نفسه من القطار خلال تحركه لو أجبروه على إنزال حماره.

وعقب وصول القطار جرى التحفظ على الحمار وصاحبه، من جانب قوة من مباحث شرطة السكة الحديد، وتم تحرير مخالفة، وسمح رجال الشرطة لصاحب الواقعة بالانصراف، وسلموه حماره، مقابل دفع غرامة 400 جنيه للحمار، و100 جنيه لنفسه.