السيسي: القضية الفلسطينية في وجدان العرب والأفارقة

أعلن الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، خلال كلمته فى قمة دول وحكومات ​الاتحاد الأفريقي​ في ​إثيوبيا​، ان "​القضية الفلسطينية​ ستظل في ضمائر وقلوب الشعوب العربية والأفريقية"، مؤكداً "تضامن بلاده مع ​حقوق الفلسطينيين​ المشروعة".

هذا وانطلقت فعاليات القمة الأفريقية العادية الـ33 بالعاصمة الأثيوبية ​أديس أبابا​، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في ​أفريقيا​"، فيما ألقى الخوف من ​فيروس كورونا​ الجديد بظلاله على القمة.

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