السيسي: القضية الفلسطينية في وجدان العرب والأفارقة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى قمة دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، ان "القضية الفلسطينية ستظل في ضمائر وقلوب الشعوب العربية والأفريقية"، مؤكداً "تضامن بلاده مع حقوق الفلسطينيين المشروعة".
هذا وانطلقت فعاليات القمة الأفريقية العادية الـ33 بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في أفريقيا"، فيما ألقى الخوف من فيروس كورونا الجديد بظلاله على القمة.
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