الاتحاد الأفريقي يؤكد عدم وجود أي إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بالقارة

أكدت مفوضة الشؤون الاجتماعية ب​الاتحاد الأفريقي​ أميرة الفضيل، في ​مؤتمر​ صحفي "خلو القارة الأفريقية من أي ​حالات​ إصابة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ حتى الآن"، مشيرة الى انه "نعرف مواضع الضعف لدينا، فليس عندنا معامل كافية للتعامل مع الفيروس، وهناك معمل واحد فقط في ​جنوب أفريقيا​، والاتحاد يعطي أولوية للدول المعرضة أكثر للإصابة وهي 15 دولة لديها خطوط طيران مباشرة مع ​الصين​"، موضحة ان "​الاتحاد الافريقي​ فعل كل ما بوسعه لحماية القارة من الفيروس، ويتم البحث عن تمويل".

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