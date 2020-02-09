سلطات الإمارات: شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت السلطات في ​الإمارات​ عن "شفاء أول حالة مصابة ب​فيروس كورونا​ الجديد"، موضحة ان "مسنة صينية تبلغ 73 عاما شفيت من الفيروس". إضغط للمزيد

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