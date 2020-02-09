أعلن الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" العراقية قيس الخزعلي، أن الولايات المتحدة الأميركية بعثت إلى حكومة بغداد برسالة سرية، تتضمن موعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد.
وأشار الخزعلي، في تصريح صحفي إلى أن الجانب الأميركي، في جواب غير معلن على الطلب العراقي لإخراج قواته، أعرب عن "استعداده للانسحاب بعد سنة وشهرين وقد تكون تلك المدة تتماشى مع الانتخابات الأميركية".
وشدد الخزعلي على أن الجانب العراقي لم يثق بهذا الوعد لكونه غير رسمي، مضيفا أن "القرار الأميركي تابع للمصلحة الإسرائيلية"، مطالباً بخروج القوات الأميركية فورا ودون تأجيل من العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر الخزعلي: واشنطن أبلغت بغداد سرا بموعد انسحاب قواتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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