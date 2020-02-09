يعقوبيان: ليت المسؤولون يتعظون من عظة المطران عبد الساتر

هنأت النائبة ​بولا يعقوبيان​، في تعليق على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، لـ"بيروت وللثورة، وقد اصبح في اعلى مراتب الكنيسة صوتان مدويان في برية ​السلطة​، ليت المسؤولون يتعظون من عظة المطران عبد الساتر".

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