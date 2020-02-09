تظاهرة شعبية حاشدة في مخيم عين الحلوة تنديدا لصفقة القرن

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، انه بدعوة من شباب مخيم عين الحلوة، نظم ابناء المخيم تظاهرة انطلقت من أمام مفرق سوق الخضار للشارع التحتاني، حيث جاب المشاركون شوارع المخيم رفضاً وإستنكاراً لصفقة القرن.
وقد صدحت حناجر المشاركين بالهتافات المنددة بصفقة العار وسط تأكيد على تفعيل التحركات بشكل أوسع وتنظيم فعاليات في كل مخيمات الشتات ودعوة لتوحيد الصف الفلسطيني ونبذ الخلافات والالتفاق حول الشعب والمقاومة
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