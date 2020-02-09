قوى الأمن: الطرقات المؤدية لمراكز التزلج بكفردبيان سالكة للسيارات ذات الدفع الرباعي

أفادت ​قوى الأمن الداخلي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الطرقات المؤدية الى ​مراكز التزلج​ في كفردبيان سالكة فقط للسيارات ذات الدفع الرباعي".

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