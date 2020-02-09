حمدان: الجيش سيبقى تقاطع آمال كل اللبنانيين

اعتبر امين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​ أن "جيشنا الوطني ال​لبنان​ي سيبقى تقاطع آمال كل اللبنانيين والحامي والضامن لوجودية وطننا لبنان". وفي بيان له، تمنى حمدان "​السلام​ والرحمة على ارواح شهداء جيشنا الوطني اللبناني ولنقف جميعا اليوم مع أبنائنا وبناتنا في هذا ​الجيش​ قيادةً وضباطاً ورتباءً وجنود لأننا نقف مع ذاتنا ونحمي وطننا من الأخطار الخارجية وعبث المجرمين في الداخل".

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